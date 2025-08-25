Введите ваш ник на сайте
  • Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом»

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом»

Вчера, 22:22
2

«Динамо Мх» недовольно работой арбитров в гостевой игре 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4).

Дагестанский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС сразу по трем эпизодам:

1) На 24-й минуте – назначение пенальти в ворота «Динамо Мх» после вмешательства ВАР.

В обращении указано, что игрок «Зенита» Андрей Мостовой при исполнении штрафного удара нарушил правила в борьбе с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе, создав таким образом преимущество своим партнерам, вследствие чего возникли предпосылки для назначения 11-метрового.

2) На 31-й минуте – неназначенный пенальти в ворота «Зенита».

Судейская бригада не усмотрела оснований для назначения пенальти, неправильно расценив эпизод, когда защитник «Зенита» Страхиня Эракович в своей штрафной обхватил двумя руками Табидзе и, не пытаясь сыграть в мяч, толкнул его руками в спину, из-за чего динамовец упал.

3) На 72-й минуте – незафиксированный фол, предшествовавший голу «Зенита».

Игрок «Зенита» Густаво Мантуан в единоборстве ударил локтем в лицо динамовца Ражаба Магомедова, из-за чего тот упал на газон и потерял контроль над мячом, а соперник получил возможность развить голевую атаку.

Источник: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Кукуян Павел
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1756150689
лукойловские кляузу писали , а джигиты только подмахнули .
Ответить
vvv123
1756152765
Горе побежденным, пусть плачут!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
