Пальцев: «Такие пенальти ставят только в Питере»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев не согласен с пенальти в пользу «Зенита» в матче 6-го тура РПЛ.
- Петербуржцы выиграли 4:0.
- 11-метровый реализовал Андрей Мостовой на 29-й минуте, открыв счет.
- Матч судил Павел Кукуян.
- «Зенит» пробил 5 пенальти в 6 турах РПЛ.
– Какой момент стал переломным в игре?
– Спорный пенальти.
– Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Какое у него мнение?
– Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере.
– Почему?
– Мое мнение просто.
– Показалось, что дернул за футболку.
– Не так сильно. И он же упал не назад, а вперед. Плюс если бы контакта никакого не было, то Эракович этот мяч никак бы не догнал. Это мое мнение.
Источник: «Спорт-Экспресс»