Пальцев: «Такие пенальти ставят только в Питере»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев не согласен с пенальти в пользу «Зенита» в матче 6-го тура РПЛ.

Петербуржцы выиграли 4:0.

11-метровый реализовал Андрей Мостовой на 29-й минуте, открыв счет.

Матч судил Павел Кукуян.

«Зенит» пробил 5 пенальти в 6 турах РПЛ.

– Какой момент стал переломным в игре?

– Спорный пенальти.

– Как-то обсуждали уже с Кагермазовым, был фол или нет? Какое у него мнение?

– Спросите сами. Я думаю, что такие пенальти ставят только в Питере.

– Почему?

– Мое мнение просто.

– Показалось, что дернул за футболку.

– Не так сильно. И он же упал не назад, а вперед. Плюс если бы контакта никакого не было, то Эракович этот мяч никак бы не догнал. Это мое мнение.