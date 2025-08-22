Черчесов прокомментировал спасенную ничью «Ахмата» с «Оренбургом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Итоговый счет – ничья 2:2.

Грозненцы ушли от поражения, уступая 0:2 к перерыву.

«Ахмат» завершал игру вдевятером.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Что вы сказали своим игрокам в раздевалке, что им удалось переломить игру во втором тайме?

– Счет 2:0, они это видели и знали, что сыграли не так. Задача тренера найти тактические решения, подобрать правильные слова и настроить игроков на второй тайм.

Мы это и сделали, а футболисты это услышали. Не было, крика, шума, а только деловой разговор. Бутылки все на месте, никто ничего не разбил.

– Сидоров сказал, что произошло что‑то сверхъестественное. Что вы можете сказать?

– Это для него сверхъестественное, а для меня нормальное. Вдесятером мы забили два мяча, вдевятером смогли отстоять. Мы же не в хоккей играем, там, наверное, тяжело играть пять на четыре.

А в футболе есть вещи, которые позволяют команде в меньшинстве добиваться результата. Сегодня мы не добились того, чего хотели, но считайте, что ничья – это победа.

Вы видите окончательный результат, а я вижу целостную игру. Я поздравил игроков с этим результатом, но все остальное мы обговорим позже. Доводить до двух пропущенных голов непозволительно.