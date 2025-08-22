Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Генич – о Соболеве: «Стал мемом, если почитать тех, кто его травит, создается ощущение, что он вообще Буратино»

Генич – о Соболеве: «Стал мемом, если почитать тех, кто его травит, создается ощущение, что он вообще Буратино»

Вчера, 12:16
11

Комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Я еще в прошлом сезоне предсказывал, что Соболев будет получать игровое время и свои 5-7 голов важных за «Зенит» забьет. Человек забивал такое количество голов за «Спартак», был игроком сборной, он не мог разучиться играть.

Просто Саша в какой-то момент стал мемом для болельщиков и если почитать тех, кто его травит, создается ощущение, что он вообще Буратино. А на самом деле это хороший, высококлассный, техничный игрок, который может сделать гол из ничего.

Да, у него бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Тюкавина только, но мы уже немного подзабыли об этом. У Сергеева их нет? И у него есть. Но у нас слишком легко в мемную историю попасть и потом достаточно сложно из нее выйти», – сказал Генич.

  • 28-летний Соболев в этом сезоне провел за «Зенит» 6 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • В начале апреля этого года форвард смог прервать серию из 24 матчей подряд без голов в РПЛ, которая у него началась еще во время выступлений за «Спартак».

Taps
1755856666
Он олицетворение тупого дебила, жертвы селекции.
Ответить
Burtaze
1755856922
Соболь не дельфин.. Соболь акула.., наиважнейший гол отгрузил Спартаку.. респект и уважуха.., про мемы срочно забыть..маркиньёсы, касьеры, фернандошы в матче забивали.., а тут оп-паньки наш родной Соболь.., да ещё и в меньшинстве.. зверюга..
Ответить
vvv123
1755858141
Соболев: спасибо за оценку, папа Карло!
Ответить
Интерес
1755865731
Такие люди , как Соболев и Дзюба спокойно существуют в мире негатива,и даже купаются в нём.Так что задеть их по-серьёзному задача сложная,если не сказать,что невыполнимая.Они даже готовы обыграть своё поведение в стиле высказываний про них,а "творцам" всё неймётся.Да и про их миллионы,недостижимые для большинства из нас, забывать не стоит.
Ответить
шахта Заполярная
1755866203
Лихо генич назвал дельфина, буратино, т.е. деревянный, ну как погребняк
Ответить
алдан2014
1755871611
А как можно относится к человеку,который за большие бабки сдёрнул к главному конкуренту? Его не выдавливали как Дзюбу. Не смог отказаться от предложения зенита. В душу болельщиков плюнул
Ответить
