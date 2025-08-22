Генич – о Соболеве: «Стал мемом, если почитать тех, кто его травит, создается ощущение, что он вообще Буратино»

Комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Я еще в прошлом сезоне предсказывал, что Соболев будет получать игровое время и свои 5-7 голов важных за «Зенит» забьет. Человек забивал такое количество голов за «Спартак», был игроком сборной, он не мог разучиться играть.

Просто Саша в какой-то момент стал мемом для болельщиков и если почитать тех, кто его травит, создается ощущение, что он вообще Буратино. А на самом деле это хороший, высококлассный, техничный игрок, который может сделать гол из ничего.

Да, у него бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Тюкавина только, но мы уже немного подзабыли об этом. У Сергеева их нет? И у него есть. Но у нас слишком легко в мемную историю попасть и потом достаточно сложно из нее выйти», – сказал Генич.