Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу

Полузащитник «Зенита» Вендел снова оказался в списке трансферных целей «Аль-Иттихада».
Действующий чемпион Саудовской Аравии решил усилить состав после поражения от «Аль-Насра» в 1/2 финала Суперкубка страны.
Среди прочих вариантов «Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру 27-летнего бразильца.
- Вендел хочет покинуть «Зенит». Его приоритет – возвращение в Бразилию.
- В июле сообщалось, что «Аль-Иттихад» предлагал 30+ млн евро за хавбека, но в петербургском клубе это опровергли.
Источник: Al Riyadh