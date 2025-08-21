Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу

Полузащитник «Зенита» Вендел снова оказался в списке трансферных целей «Аль-Иттихада».

Действующий чемпион Саудовской Аравии решил усилить состав после поражения от «Аль-Насра» в 1/2 финала Суперкубка страны.

Среди прочих вариантов «Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру 27-летнего бразильца.