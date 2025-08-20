Самошников рассказал, почему выбрал 14-й номер в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Илья Самошников объяснил выбор 14-го игрового номера.
– Первый раз я попал в сборную еще при Станиславе Черчесове. И на сборе в Австрии именно Джикия помогал адаптироваться на правах опытного игрока.
Коллектив был постарше, и мне, как молодому, было сложнее. Спасибо Георгию за ту поддержку.
– Ты взял в «Спартаке» его 14-й номер. Символично.
– Об этом, честно говоря, даже не задумывался. Брал его по своим личным соображениям.
– Но во всех прежних клубах ты играл под 77-м.
– 77-й в «Спартаке» занят. Он у Тео Бонгонда. Выбирая из свободных, остановился на 14-м.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
Источник: ютуб-канал «Спартака»