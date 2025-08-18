Введите ваш ник на сайте
Реакция Кержакова на интерес «Ростова»

Сегодня, 20:56

Александр Кержаков ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в «Ростове».

– Действительно ли в вас заинтересован «Ростов»?

– У «Ростова» есть сейчас тренер. Как можно о чем-то говорить, когда у команды есть тренер?

– Если будет возможность, готовы возглавить «Ростов»?

– Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» – симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал.

  • 42-летний Кержаков ранее возглавлял «Кайрат», сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и юношескую сборную России.
  • У ростовчан 6 поражений в 7 матчах нового сезона.
  • С февраля команду тренирует Джонатан Альба, сменивший Валерия Карпина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Кержаков Александр
