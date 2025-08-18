Реакция Кержакова на интерес «Ростова»

Александр Кержаков ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в «Ростове».
– Действительно ли в вас заинтересован «Ростов»?
– У «Ростова» есть сейчас тренер. Как можно о чем-то говорить, когда у команды есть тренер?
– Если будет возможность, готовы возглавить «Ростов»?
– Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» – симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал.
- 42-летний Кержаков ранее возглавлял «Кайрат», сербский «Спартак» (Суботица), кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и юношескую сборную России.
- У ростовчан 6 поражений в 7 матчах нового сезона.
- С февраля команду тренирует Джонатан Альба, сменивший Валерия Карпина.
Источник: «Спорт-Экспресс»