Реакция Кержакова на интерес «Ростова»

Александр Кержаков ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в «Ростове».

– Действительно ли в вас заинтересован «Ростов»?

– У «Ростова» есть сейчас тренер. Как можно о чем-то говорить, когда у команды есть тренер?

– Если будет возможность, готовы возглавить «Ростов»?

– Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» – симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал.