В «Рубине» прокомментировали арест двух футболистов

Опубликовано заявление «Рубина» по поводу ареста Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева.

«Действительно футболисты молодежной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Фeдор Золотарeв были задержаны на время следствия.

Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы.

Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарeв сообщили адвокатам, что не признают вину.

По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов», – сообщила пресс-служба казанцев.