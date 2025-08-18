В «Рубине» прокомментировали арест двух футболистов

Опубликовано заявление «Рубина» по поводу ареста Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева.
«Действительно футболисты молодежной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Фeдор Золотарeв были задержаны на время следствия.
Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы.
Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарeв сообщили адвокатам, что не признают вину.
По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов», – сообщила пресс-служба казанцев.
- Две девушки познакомились с Прохоровым и Золотаревым в торговом центре «Корстон».
- Одна из них почувствовала себя плохо и уехала домой на такси.
- Вторая осталась дома у футболистов и уснула, а на следующий день заявила в полицию о насилии.
Источник: «Вечерняя Казань»