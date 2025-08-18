Двух футболистов «Рубина» арестовали: подробности

Советский районный суд Казани отправил под арест Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева.

Это игроки молодежной команды «Рубина». Их подозревают в изнасиловании. Футболисты отрицают свою вину.

«По версии потерпевшей, она вместе с подругой встретилась с Прохоровым и Золотаревым в Казани, после чего ребята предложили поехать к ним домой.

Одна из девушек позже почувствовала себя плохо и уехала домой на такси, вторая осталась и уснула. Утром футболисты довезли еe до дома, а затем она заявила в полицию о насилии», – сообщил источник.