ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану

ЦСКА приблизился к трансферу нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана.
Итальянский клуб принял предложение армейцев в размере 10 миллионов евро.
Сам игрок попросил 48 часов на размышления.
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
- Ранее на него претендовали «Спартак», «Зенит», «Фламенго» и «Ривер Плейт».
- Сообщалось, что ЦСКА готов платить аргентинцу 3 млн евро в год.
Источник: твиттер журналиста Пабло Оливейры