ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану

Сегодня, 13:59
7

ЦСКА приблизился к трансферу нападающего «Фиорентины» Лукаса Белтрана.

Итальянский клуб принял предложение армейцев в размере 10 миллионов евро.

Сам игрок попросил 48 часов на размышления.

  • 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
  • Ранее на него претендовали «Спартак», «Зенит», «Фламенго» и «Ривер Плейт».
  • Сообщалось, что ЦСКА готов платить аргентинцу 3 млн евро в год.

В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА 5
«Спартак» не будет бороться за Белтрана 2
Источник: твиттер журналиста Пабло Оливейры
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина ЦСКА Белтран Лукас
Чермындыр
1755516202
Если этот на вход, то кто на выход?
Ответить
ALEXMAN888
1755517074
молодцы армейцы, не то что Спартачи...
Ответить
ScarlettOgusania
1755517231
кони где-то клад нашли не иначе...)
Ответить
FWSPM
1755518220
если он на трансфермаркте 18 а его готовы отдать за 10 да еще и в россию то что то тут сильно не так!
Ответить
