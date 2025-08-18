КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки про «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки «Зенит» – позор российского футбола» во время матча команд в 5-м туре РПЛ.
«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Также рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений», – сказал Григорьянц.
- Также будут рассмотрены неявка главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на послематчевую пресс-конференцию и выход за пределы технической зоны помощника главного тренера «Зенита» Вильяма де Оливейры.
- Заседание состоится 20 августа.
Источник: РИА «Новости»