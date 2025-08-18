Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки про «Зенит»

КДК рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки про «Зенит»

Сегодня, 12:12
31

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» кричалки «Зенит» – позор российского футбола» во время матча команд в 5-м туре РПЛ.

«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Также рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений», – сказал Григорьянц.

  • Также будут рассмотрены неявка главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на послематчевую пресс-конференцию и выход за пределы технической зоны помощника главного тренера «Зенита» Вильяма де Оливейры.
  • Заседание состоится 20 августа.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1755513460
ГРИГОРЬЯНЦ КДК рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений» ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЕЙКИ
Ответить
andr45
1755514352
Совсем недавно пи*ерские фанаты набросились на меня, с присущим им интеллектом и знанием пи*ерской лексики, с обвинениями, когда я высказал свое мнение о резком увеличении российских футболистов, в «Zenitе». В связи с этим весьма знаменательно мнение Валуева: «Зенит» будет натурализовывать иностранцев, чтобы уложиться в лимит» «Да сбудется по Воле Божьей и Миллера»
Ответить
Дубина
1755514754
ЗПРФ!!!
Ответить
Спартач80
1755515047
Почему оскорбительных? Правду же...
Ответить
"supermax"
1755516422
Рассмотрите еще это : зенит- позор российского футбола
Ответить
alp
1755516927
сами в зоне стыков, но, нет, спартак не позор ))))
Ответить
subbotaspartak
1755517018
Обиделись, маленькие...
Ответить
Ловкий Бубен
1755517949
штраф тысяч 200 каждому нищеброду алкашу по фан айди, пусть на вторую работу устраиваются
Ответить
Ловкий Бубен
1755518195
нацболовский экстремистский мусор
Ответить
Кобальт
1755519619
А москвичи в основе своей-конченные навальнята,особенно-спартаковские пигги.Визжат в тему и не в тему...
Ответить
