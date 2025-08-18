Введите ваш ник на сайте
Смородская оценила работу Карпина в «Динамо»

Сегодня, 10:08
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что руководству «Динамо» пока не нужно думать о возможности отставки Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

Бело-голубые в матче 5-го тура РПЛ проиграли ЦСКА со счетом 1:3.

– ЦСКА играл очень хорошо: умно, быстро, прекрасная игра в пас. Мне они понравились. Тем не менее и «Динамо» во втором тайме начало выправляться: у них уже были моменты у ворот соперника. Может, перестали бояться? Не знаю, но моменты они начали создавать.

В общем, у Карпина очень много работы. В первом тайме они пропустили два мяча по такой дурости! Близко от штрафной отдавать пас чужому… Ну, это надо постараться.

– Сейчас один из важных вопросов – сколько времени дадут Карпину на исправление ситуации? Нужно ли руководству клуба думать об отставке главного тренера?

– Нет, не нужно. Потому что работает Карпин хорошо. На посту он только два месяца, а два месяца – это не срок для такой разлаженной команды. Плюс там проблемы с составом: много травмированных. Но мы видим созданные моменты, и в целом уже видно, что появляются ростки надежды.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Карпин Валерий Смородская Ольга
vvv123
1755501412
Валера - следующий кандидат на увольнение, после СС (Станка и Семака) - сказал я. Смородская согласилась!
Ответить
andr45
1755502208
«Zenitе» 6 очков, забито 7, пропущено 7 мячей «Динамо» 5 очков, забито 4, пропущено 6 мячей «Zenitе» 5 очков, забито 6, пропущено 10 мячей Вывод мадам Смородской: «работает Карпин хорошо». Станковича же, по ее мнению, надо гнать) Женская логика, однако)
Ответить
Burtaze
1755502652
Уберите Валерика.. верните Марцела.. при нём динамо хоть чего то показывало.. сейчас только слёзы..
Ответить
alll-333
1755502875
ну раз Смородская сказала...
Ответить
АЛЕКС 58
1755503023
Пудель принял не разложенную команду! Это он сам её разложил,старая перечница
Ответить
DeStar
1755503425
господа завсегдатае, я вроде долго слежу за рпЛ( сам белорус), ну лет 10 точно. напомните мне или объясните по факту, за какие заслуги тренер ( не игрок) карпин считается тренером хотя бы уровня фнл? просто все эти годы от него чего-то будто ждут, а команды его играют в дно футбол вечно..
Ответить
Garrincha58
1755505661
Пока вообще никакой работы не видно, а так пусть работает другим на радость, что динамики так плохо играют кстати очень многие рады, что Семак работает в Зените так "хорошо"
Ответить
