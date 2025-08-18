Смородская оценила работу Карпина в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что руководству «Динамо» пока не нужно думать о возможности отставки Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

Бело-голубые в матче 5-го тура РПЛ проиграли ЦСКА со счетом 1:3.

– ЦСКА играл очень хорошо: умно, быстро, прекрасная игра в пас. Мне они понравились. Тем не менее и «Динамо» во втором тайме начало выправляться: у них уже были моменты у ворот соперника. Может, перестали бояться? Не знаю, но моменты они начали создавать.

В общем, у Карпина очень много работы. В первом тайме они пропустили два мяча по такой дурости! Близко от штрафной отдавать пас чужому… Ну, это надо постараться.

– Сейчас один из важных вопросов – сколько времени дадут Карпину на исправление ситуации? Нужно ли руководству клуба думать об отставке главного тренера?

– Нет, не нужно. Потому что работает Карпин хорошо. На посту он только два месяца, а два месяца – это не срок для такой разлаженной команды. Плюс там проблемы с составом: много травмированных. Но мы видим созданные моменты, и в целом уже видно, что появляются ростки надежды.