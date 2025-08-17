Врач дал совет Луневу, что закидывать за щеку вместо снюса

Александр Родионов, врач «Динамо», высказался о поступке вратаря команды Андрея Лунева.

Будучи на трибуне во время матча с ЦСКА (1:3), Лунев закидывал за щеку снюс.

Это попало в телеэфир.

33-летний голкипер в этом сезоне провел за «Динамо» 4 матча, пропустил 3 гола, провел 1 встречу на ноль.

«У Лунeва, как показывает телевидение, всe нормально. Будет готовиться к следующему микроциклу, а дальше уже решение тренерского штаба.

Он не один с этой вредной привычкой. Может быть, то, что он попал в объектив камеры, заставит его прекратить это делать. Она не является хорошей. Всех призываю от неe отказаться, лучше закинуть за щеку барбариску», – сказал Родионов.