Семин объяснил, что делать переставшему забивать Угальде

Сегодня, 20:43
2

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин прокомментировал спад нападающего команды Манфреда Угальде.

«Мне нравилось, как играл Угальде в прошлом году. Почему сейчас такая ситуация? За это отвечают тренеры, а также он сам. Видимо, Угальде потерял свои прошлогодние кондиции.

В этой ситуации игроку нужно обратить внимание на себя и свое отношение к «Спартаку». На 80 процентов это проблема игрока. Он должен к себе предъявить претензии», – сказал Семин.

  • 23-летний Угальде в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 5 матчей.
  • Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 15 миллионов евро.
  • Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года.

Еще по теме:
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде 6
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности 30
«Спартак» обсуждает обмен Угальде на форварда «Фейеноорда» 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Угальде Манфред Семин Юрий
NewLife
1755281058
" На 80 процентов это проблема игрока" Нет,Шпалыч, это на 100% проблема тренера, который занял место Угальде Заболотным и тем самым нанес ущерб команде.
Ответить
DVOK68
1755281671
Кто сгорел того не подожжёшь. За Спартак Угальде забил всё.Полгодом ранее надо было продавать а сейчас мучаемся с ним.Вообще не вписывается в игру.Как первый раз в основе вышел.Неврастеник.
Ответить
