Семин объяснил, что делать переставшему забивать Угальде

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин прокомментировал спад нападающего команды Манфреда Угальде.

«Мне нравилось, как играл Угальде в прошлом году. Почему сейчас такая ситуация? За это отвечают тренеры, а также он сам. Видимо, Угальде потерял свои прошлогодние кондиции.

В этой ситуации игроку нужно обратить внимание на себя и свое отношение к «Спартаку». На 80 процентов это проблема игрока. Он должен к себе предъявить претензии», – сказал Семин.