Семин объяснил, что делать переставшему забивать Угальде

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин прокомментировал спад нападающего команды Манфреда Угальде.
«Мне нравилось, как играл Угальде в прошлом году. Почему сейчас такая ситуация? За это отвечают тренеры, а также он сам. Видимо, Угальде потерял свои прошлогодние кондиции.
В этой ситуации игроку нужно обратить внимание на себя и свое отношение к «Спартаку». На 80 процентов это проблема игрока. Он должен к себе предъявить претензии», – сказал Семин.
- 23-летний Угальде в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 5 матчей.
- Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 15 миллионов евро.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»