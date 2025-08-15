«Это похоронный матч»: Бубнов – об игре «Спартак» – «Зенит»

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».
«Матч смертников. Кто-то после этого матча должен «умереть». Не дай бог, но я образно выражаюсь. Это похоронный матч, ещe можно назвать. Могут быть похороны. Некоторых сразу хоронят, некоторых там великих и попозже, могут задержать ещe», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Игра состоится завтра, 16 августа.
- В последнем матче команд на «Лукойл Арене» победил «Спартак» (2:1).
- «Спартак» сейчас идет на 11-м месте таблицы.
