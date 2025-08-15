Введите ваш ник на сайте
«Это похоронный матч»: Бубнов – об игре «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 20:09
12

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Матч смертников. Кто-то после этого матча должен «умереть». Не дай бог, но я образно выражаюсь. Это похоронный матч, ещe можно назвать. Могут быть похороны. Некоторых сразу хоронят, некоторых там великих и попозже, могут задержать ещe», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Игра состоится завтра, 16 августа.
  • В последнем матче команд на «Лукойл Арене» победил «Спартак» (2:1).
  • «Спартак» сейчас идет на 11-м месте таблицы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бубнов Александр
VVM1964
1755278060
Ну думаю, что определяющим он не будет - скорее следующий тур ! В этом матче всякое может быть... Опять же результат результатом, но важен характер игры и самоотдача команд !...
cska1948
1755279176
Чтобы этот матч не был похоронами для одного из тренеров, команды сгоняют ничейный договорняк.
DVOK68
1755280656
Жаль Бубнова не приглашают в студию к Черданцеву.Посмотрел бы обязательно!
Тинез Розоп
1755281615
С учётом того , что Семак не сильно тасует состав, то Зенит фаворит…(в данной ситуации)
Desma
1755282579
За 15 лямов, которые ему полагаются на случай увольнения, Станкович готов умереть сразу после матча. Причём не уходя в подтрибунное помещение.
