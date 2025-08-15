Бакаев подробно рассказал о трансфере из «Спартака» в «Зенит»: «Я был против»

Полузащитник Зелимхан Бакаев подробно рассказал, как летом 2022 года перешел из «Спартака» в «Зенит».

«Спартак» не продлил контракт с Бакаевым.

Игрок ушел свободным агентом.

Сейчас Зелимхан в «Локомотиве».

– Готов признать, что переход из «Спартака» в «Зенит» – ошибка?

– Тут тоже расскажу историю. После победы в Кубке России со «Спартаком» я улетел отдохнуть в Сочи на четыре дня. Тогда у меня было два предложения: «Зенит» и та самая «Аль-Вахда». Отец хотел, чтобы я переехал в Санкт-Петербург. А я был против.

– Реально?

– Да, я тяжело представлял переход в «Зенит», поэтому говорил отцу, что хочу в «Аль-Вахду». Он убеждал: «Ты не закончил в России, должен выиграть здесь. Зачем тебе в Эмираты? Ты еще молод». Я всегда прислушиваюсь к отцу, – но тогда он принял мою сторону. Я уже тогда должен был уехать в ОАЭ. Был конкретный день вылета.

– Но?

– В этот самый день пишет Герман: «Надо встретиться». Думаю: зачем встречаться, если вечером уже улетаю?

– Так.

– Встретились в ресторане. Герман говорит: «Аль-Вахда» до сих пор не отправила контракт, а времени ждать у нас нет. Вот договор с «Зенитом». Стоит его подписать. Других живых вариантов сейчас нет. Ждать – всегда риск. Обеспечишь семью, по крайней мере».

Что ж, раз два взрослых человека, которым доверяю, приняли такое решение, надо подписывать. В конце концов, всю жизнь, когда я делал так, как говорил отец, у меня было все хорошо. А когда поступал по-своему, выходило не очень.

– Но переход в «Зенит» нельзя назвать хорошим решением.

– А вдруг оно уберегло меня от чего-то, что было бы хуже? Стараюсь так мыслить. Отец прожил уже 55 лет, он гораздо опытнее меня. Как и Герман. Я был бы глупым человеком, если бы не прислушивался к ним. Но тут получилось так, что из-за кавардака с переходом и ни отдохнул нормально, и к сборам не подготовился. В итоге не успел набрать форму к сезону – а в «Зените» нужно проявлять себя с первого дня.