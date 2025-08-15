Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените»

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев, ранее игравший в «Зените», высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в петербургском клубе.
– Глушенков вот перешел [в «Зенит»]. Со стороны кажется, что ему тяжело, хотя стартовал он топово.
– Максу непросто, потому что в «Зените» своеобразный стиль футбола. Таким нестандартным футболистам, как Глушенков, трудно себя проявить. В системе «Зенита» мало места для творчества.
- В этом сезоне 26-летний Глушенков провел за «Зенит» 5 матчей и не отметился результативными действиями. В сезоне-2024/25 он сыграл за петербургский клуб в 26 встречах, забил 11 голов, сделал 5 ассистов.
- «Зенит» приобрел форварда у «Локомотива» летом 2024 за 6,3 миллиона евро.
Источник: Sport24