Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените»

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев, ранее игравший в «Зените», высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в петербургском клубе.

– Глушенков вот перешел [в «Зенит»]. Со стороны кажется, что ему тяжело, хотя стартовал он топово.

– Максу непросто, потому что в «Зените» своеобразный стиль футбола. Таким нестандартным футболистам, как Глушенков, трудно себя проявить. В системе «Зенита» мало места для творчества.