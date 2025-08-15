Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как проходило его назначение в клуб этим летом.

– Мне интересно, как происходит согласование. Вы – Валерий Карпин, тренер сборной переходите в «Динамо». Вы пишите письмо в РФС или звоните Дюкову и говорите: «Александр Валерьевич, можно так?» Или это делает клуб за вас и потом ставит перед фактом?

– Это делает клуб.

– Клуб говорит: «Валерий Георгиевич, мы решили проблемы с РФС?»

– Для начала для переговоров нужно переговорить с РФС. Разрешит ли РФС?

– Какие вы приводили доводы, чтобы разрешили?

– Никаких.

– С вашей стороны это звучит потребительски. Я сразу и тренер сборной, и клуба. Я думал, что это выглядит так: «Прошу, пожалуйста, пойти навстречу. Обязуюсь быть в сборной в хорошем расположении духа. Не устану по таким-то причинам. Вижу это целесообразным, в том числе потому-то». Вообще такого нет?

– Такого нет. Это не по-потребительски, а по-коммунистически. Видимо, так раньше и было. У меня контракт с РФС, все. Какие ко мне вопросы? Когда у меня был контракт с клубом, РФС запрашивал разрешение на ведение переговоров у «Ростова».