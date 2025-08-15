Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»

«Спартак» предлагал «Галатасараю» взять в аренду с правом выкупа центрального защитника Карлоса Куэсту. Переговоры с москвичами вел агент колумбийца.
Однако «Галатасарай» не был заинтересован в такой сделке. По данным FotoMac, турецкий клуб собирается продать Куэсту в «Васко да Гама» за 6-7 миллионов евро.
Также «Спартак» делал предложение по переходу левого защитника Деррика Кена. Немец не был заинтересован в переходе в московский клуб. У «Галатасарая» есть два предложения по игроку из Бундеслиги, и стамбульцы намерены продать Кена, а не отдавать его в аренду.
- 26-летний Куэста в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
- 26-летний Кен большую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Вердере», за который сыграл 30 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: страница Winner Galatasaray в соцсети X