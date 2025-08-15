Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»

«Спартак» предлагал «Галатасараю» взять в аренду с правом выкупа центрального защитника Карлоса Куэсту. Переговоры с москвичами вел агент колумбийца.

Однако «Галатасарай» не был заинтересован в такой сделке. По данным FotoMac, турецкий клуб собирается продать Куэсту в «Васко да Гама» за 6-7 миллионов евро.

Также «Спартак» делал предложение по переходу левого защитника Деррика Кена. Немец не был заинтересован в переходе в московский клуб. У «Галатасарая» есть два предложения по игроку из Бундеслиги, и стамбульцы намерены продать Кена, а не отдавать его в аренду.