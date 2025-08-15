Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Спартак», Акинфеев отказал «Баварии», удаление игрока «Ростова» за прикосновение к груди женщины-арбитра и другие новости

Энрике доволен наличием Сафонова в «ПСЖ»
Манчини может возглавить «Спартак»
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева – есть реакция клуба
Раскрыта зарплата Доннаруммы в «Манчестер Сити»
«Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» в Кубке России, Мохеби удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
ЦСКА продлит контракты с тремя игроками основы
Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»
Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»
«Фиорентина» назвала цену на Белтрана – ЦСКА перебил предложение «Спартака» по аргентинцу
Источник: «Бомбардир»