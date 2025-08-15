Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Спартак», Акинфеев отказал «Баварии», удаление игрока «Ростова» за прикосновение к груди женщины-арбитра и другие новости

Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Спартак», Акинфеев отказал «Баварии», удаление игрока «Ростова» за прикосновение к груди женщины-арбитра и другие новости

Сегодня, 01:29

Энрике доволен наличием Сафонова в «ПСЖ»

Манчини может возглавить «Спартак»

Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»

ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева – есть реакция клуба

Раскрыта зарплата Доннаруммы в «Манчестер Сити»

«Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» в Кубке России, Мохеби удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра

ЦСКА продлит контракты с тремя игроками основы

Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»

Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»

«Фиорентина» назвала цену на Белтрана – ЦСКА перебил предложение «Спартака» по аргентинцу

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Спартак», Акинфеев отказал «Баварии», удаление игрока «Ростова» за прикосновение к груди женщины-арбитра и другие новости
01:29
Бакаев вспомнил, как его сравнили с Ямалем: «Я тогда сделал ответный ход»
01:00
Быстров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Возьмите и отдыхайте – он приведет к чемпионству»
00:48
1
Червиченко допустил победу «Спартака» над «Зенитом»: «В последнее время бог часто устраивает злые шутки»
00:12
1
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
Вчера, 23:57
3
Каземиро назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч»-2025
Вчера, 23:47
ЦСКА перебил предложение «Спартака» по Белтрану
Вчера, 23:37
1
ФотоИгрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
Вчера, 23:11
9
Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»
Вчера, 23:00
1
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
Вчера, 22:40
1
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Маслов выбрал новый клуб
01:13
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
00:36
«Зенит» блокировал переход Бакаева в «Локомотив»: «Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»
00:24
Каземиро назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч»-2025
Вчера, 23:47
ЦСКА перебил предложение «Спартака» по Белтрану
Вчера, 23:37
1
Карпин назвал команды РПЛ, которые удивили его на старте сезона
Вчера, 23:23
ФотоИгрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
Вчера, 23:11
9
Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»
Вчера, 23:00
1
Тренер «Ростова» Альба объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России
Вчера, 22:50
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
Вчера, 22:40
1
«Манчестер Сити» отклонил 70-миллионное предложение по Савиньо
Вчера, 22:30
Адиев ставил ультиматум руководству «Крыльев»: «Либо делаете то, что обещали, либо я собираю вещи»
Вчера, 22:22
Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:10
Смородская назвала главную проблему «Спартака»
Вчера, 21:56
14
Колосков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Вчера, 21:43
2
Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1
Вчера, 21:29
5
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:28
«Лион» расторг контракт с игроком, отказавшимся поддерживать борьбу с гомофобией
Вчера, 21:18
Смолов определил лучшего молодого футболиста России – это не Батраков
Вчера, 21:09
1
ФотоСафонов выложил фото с Суперкубком УЕФА
Вчера, 20:55
10
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
Вчера, 20:44
2
«Фиорентина» назвала «Спартаку» цену на Белтрана
Вчера, 20:33
13
Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват»
Вчера, 20:20
17
Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»
Вчера, 20:08
2
Быстров: «Зенит» и «Спартак» – худшие команды РПЛ прямо сейчас»
Вчера, 19:58
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 