Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не стал отрицать заинтересованность в трансфере полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

– Хотим, чтобы вы прокомментировали инсайд, что Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо», и что вы на этом настаиваете.

– Меня спросили об этом после какой-то игры на пресс-конференции. Что где-то вышла информация о том, что Антон Миранчук не против, или что его предложили «Динамо»…

Не знаю, как задали вопрос. Я сказал: «Да, естественно, почему нет?» Даже если бы был Карраскаль и все остальные.

Я что, в сборную его вызываю просто так? Если он в нормальном состоянии, то можно сказать, что это основной игрок сборной. Я что, скажу, что не хочу основного игрока сборной России?

– Есть и параллельный инсайд, что Бувач против и считает его «сбитым летчиком». Это бред?

– Чушь, конечно.