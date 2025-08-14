Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не стал отрицать заинтересованность в трансфере полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.
– Хотим, чтобы вы прокомментировали инсайд, что Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо», и что вы на этом настаиваете.
– Меня спросили об этом после какой-то игры на пресс-конференции. Что где-то вышла информация о том, что Антон Миранчук не против, или что его предложили «Динамо»…
Не знаю, как задали вопрос. Я сказал: «Да, естественно, почему нет?» Даже если бы был Карраскаль и все остальные.
Я что, в сборную его вызываю просто так? Если он в нормальном состоянии, то можно сказать, что это основной игрок сборной. Я что, скажу, что не хочу основного игрока сборной России?
– Есть и параллельный инсайд, что Бувач против и считает его «сбитым летчиком». Это бред?
– Чушь, конечно.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.