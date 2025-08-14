Манчини может возглавить «Спартак»

Агенты Роберто Манчини предложили его на пост главного тренера «Спартака».
Последним местом работы 60-летнего итальянца была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года.
Манчини был главным тренером «Зенита» в сезоне-2017/18.
- В качестве тренера он выиграл чемпионат Европы со сборной Италии в 2021 году, 4 раза побеждал в Кубке Италии, 3 – в Серии A, 2 – в Суперкубке Италии, по 1 – в чемпионате, Кубке и Суперкубке Англии, а также в Кубке Турции.
- Нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович занимает этот пост с июня прошлого года.
- Красно-белые занимают 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»