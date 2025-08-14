Манчини может возглавить «Спартак»

Агенты Роберто Манчини предложили его на пост главного тренера «Спартака».

Последним местом работы 60-летнего итальянца была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года.

Манчини был главным тренером «Зенита» в сезоне-2017/18.