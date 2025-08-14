Введите ваш ник на сайте
Манчини может возглавить «Спартак»

Сегодня, 13:35
2

Агенты Роберто Манчини предложили его на пост главного тренера «Спартака».

Последним местом работы 60-летнего итальянца была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года.

Манчини был главным тренером «Зенита» в сезоне-2017/18.

  • В качестве тренера он выиграл чемпионат Европы со сборной Италии в 2021 году, 4 раза побеждал в Кубке Италии, 3 – в Серии A, 2 – в Суперкубке Италии, по 1 – в чемпионате, Кубке и Суперкубке Англии, а также в Кубке Турции.
  • Нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович занимает этот пост с июня прошлого года.
  • Красно-белые занимают 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.

Еще по теме:
Пальцев – об интересе «Спартака»: «Все узнаю из интернета» 2
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне» 4
Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак» 10
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Манчини Роберто
Комментарии (5)
АртурZaСМ
1755168004
Только не это
fakeid
1755168706
помню, как он с позором отодрал хряков 5:1, тогда кузяев забил сумасшедший гол издали, а чёрный уголовник с левой пены нам забил)
fakeid
1755168898
ни в какой спартаг он не пойдёт, не потянут они его зарплату. что они могут предложить ему после арабских сундуков? лямов 5, постоянный позор и потом ещё огромную неустойку выплачивать. это нам повезло, что итальянцы выкупили его у зенита, вместо неустойки ещё и денег получили, а так бы влетели на много лямов.
  • Читайте нас: 