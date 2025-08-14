Введите ваш ник на сайте
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»

Вчера, 23:57
1

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности возвращения к клубной работе в начале лета.

– Кто вас хантил? Это же кто-то из руководителей, кто вышел на вас с предложением?

– Я ушел из «Ростова», работал в сборной. В мае на меня вышел Дмитрий Гафин.

– А почему тогда еще в феврале говорили, что Карпин будет в «Динамо»?

– Не знаю. Лично я еще в июне не знал, буду ли я в «Динамо».

– Были ли еще какие-то интересные варианты?

– Даже если и были интересные, то говорить мы о них не будем, но интересных не было. Из-за границы ничего не было.

– Вас не удивило, что вас не позвали в «Спартак»?

– Нет, меня это не удивило. Если ты про это не думаешь, то чему тут удивляться? Я не думал ни про какой клуб. Я работал в сборной и отдыхал от каждодневной работы.

Это была двойная нагрузка. Я не жалуюсь, но в такой ситуации у тебя нет выходных. У клубного тренера хотя бы есть пауза на время игр сборных.

Карпин назвал команды РПЛ, которые удивили его на старте сезона
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры 1
Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Россия Карпин Валерий
АЛЕКС 58
1755206679
Пудель.не звизди.
Главные новости
Червиченко допустил победу «Спартака» над «Зенитом»: «В последнее время бог часто устраивает злые шутки»
00:12
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
Вчера, 23:57
1
Каземиро назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч»-2025
Вчера, 23:47
ЦСКА перебил предложение «Спартака» по Белтрану
Вчера, 23:37
1
ФотоИгрока «Ростова» удалили за прикосновение к груди женщины-арбитра
Вчера, 23:11
5
Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»
Вчера, 23:00
1
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
Вчера, 22:40
1
Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:10
Смородская назвала главную проблему «Спартака»
Вчера, 21:56
14
Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1
Вчера, 21:29
5
«Зенит» блокировал переход Бакаева в «Локомотив»: «Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»
00:24
Карпин назвал команды РПЛ, которые удивили его на старте сезона
Вчера, 23:23
Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»
Вчера, 23:00
1
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
Вчера, 22:40
1
Адиев ставил ультиматум руководству «Крыльев»: «Либо делаете то, что обещали, либо я собираю вещи»
Вчера, 22:22
Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:10
Смородская назвала главную проблему «Спартака»
Вчера, 21:56
14
Колосков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Вчера, 21:43
2
Смолов определил лучшего молодого футболиста России – это не Батраков
Вчера, 21:09
1
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
Вчера, 20:44
2
«Фиорентина» назвала «Спартаку» цену на Белтрана
Вчера, 20:33
13
Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват»
Вчера, 20:20
17
Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»
Вчера, 20:08
2
Быстров: «Зенит» и «Спартак» – худшие команды РПЛ прямо сейчас»
Вчера, 19:58
13
Газзаев оценил игру ЦСКА при Челестини
Вчера, 18:52
ЦСКА продлит контракты с тремя игроками основы
Вчера, 18:35
Девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним игроком «Локомотива»
Вчера, 17:53
8
«Я вообще ничего не умею»: Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»
Вчера, 17:40
15
Губерниев отреагировал на 0:4 «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 17:30
5
Непомнящий назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»: «С ним боролись бы за чемпионство»
Вчера, 17:17
11
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 16:41
7
Агент объяснил 0 голевых действий у Комличенко в «Локомотиве»
Вчера, 16:39
4
Губерниев: «Зенит» победит, а Станковича триумфально уволят из «Спартака»
Вчера, 16:30
29
Пальцев назвал свою трансферную стоимость
Вчера, 16:26
9
Фото«Зенит» анонсировал товарищеский матч в сентябре
Вчера, 16:21
1
Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»
Вчера, 16:17
1
Парфенов сказал, почему народная любовь принадлежит «Спартаку», а не «Зениту»
Вчера, 16:10
9
В «Балтике» высказались об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Саусю
Вчера, 16:05
