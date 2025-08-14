Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности возвращения к клубной работе в начале лета.

– Кто вас хантил? Это же кто-то из руководителей, кто вышел на вас с предложением?

– Я ушел из «Ростова», работал в сборной. В мае на меня вышел Дмитрий Гафин.

– А почему тогда еще в феврале говорили, что Карпин будет в «Динамо»?

– Не знаю. Лично я еще в июне не знал, буду ли я в «Динамо».

– Были ли еще какие-то интересные варианты?

– Даже если и были интересные, то говорить мы о них не будем, но интересных не было. Из-за границы ничего не было.

– Вас не удивило, что вас не позвали в «Спартак»?

– Нет, меня это не удивило. Если ты про это не думаешь, то чему тут удивляться? Я не думал ни про какой клуб. Я работал в сборной и отдыхал от каждодневной работы.

Это была двойная нагрузка. Я не жалуюсь, но в такой ситуации у тебя нет выходных. У клубного тренера хотя бы есть пауза на время игр сборных.