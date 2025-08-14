Карпин назвал команды РПЛ, которые удивили его на старте сезона

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил, кто его удивил в новом сезоне РПЛ.
– Есть кто-то, кто понравился на старте сезона РПЛ? Может, есть какая-то команда, которая удивила?
– Если брать футболистов, то результативность Ракова удивляет. Продолжение результативности Батракова тоже удивляет. Но эти вещи на поверхности.
Что касается команд – «Крылья». Удивили с точки зрения того, что ушло много футболистов, тренер, состав собирали и собирают.
С миру по нитке собрали. Относительно того, в каком они были положении, – сейчас это добротная и достойная команда.
И еще «Балтика» – команда вышла в РПЛ и удивляет тем, как она играет.
- «Крылья» идут на 3-м месте в РПЛ после 4 туров, «Балтика» – на 5-м.
- Динамовцы занимают только 9-ю строчку.
Источник: Smol FM