Смолов определил лучшего молодого футболиста России – это не Батраков

Федор Смолов поучаствовал в блиц-опросе с целью выбрать лучшего молодого российского игрока.
– Захарян или Пиняев?
– Как будто спад и у того, и у другого. По совокупности достижений Арсен.
– Тюкавин или Кисляк?
– Тюкавин.
– Батраков или Глебов?
– Батраков.
– Раков или Козлов?
– Раков.
– Захарян или Тюкавин?
– Тюкавин.
– Батраков или Раков.
– Батраков.
– Тюкавин или Батраков?
– Сложный выбор. По совокупности проведенного [в футболе] времени и достижений на сегодняшний день – Тюкавин.
Источник: «Бомбардир»