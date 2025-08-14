Смолов определил лучшего молодого футболиста России – это не Батраков

Федор Смолов поучаствовал в блиц-опросе с целью выбрать лучшего молодого российского игрока.

– Захарян или Пиняев?

– Как будто спад и у того, и у другого. По совокупности достижений Арсен.

– Тюкавин или Кисляк?

– Тюкавин.

– Батраков или Глебов?

– Батраков.

– Раков или Козлов?

– Раков.

– Захарян или Тюкавин?

– Тюкавин.

– Батраков или Раков.

– Батраков.

– Тюкавин или Батраков?

– Сложный выбор. По совокупности проведенного [в футболе] времени и достижений на сегодняшний день – Тюкавин.