  Непомнящий назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»: «С ним боролись бы за чемпионство»

Непомнящий назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»: «С ним боролись бы за чемпионство»

Сегодня, 17:17
8

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» не хватает Артема Дзюбы.

«Дзюба любит футбол и никогда не бывает равнодушным на поле. Видно, что в «Акроне» именно он заряжает молодых игроков и мотивирует их выкладываться до последнего. Они смотрят на него и понимают, что если возрастной игрок так бьется, то они просто не имеют права халтурить.

«Спартаку» бы такой игрок сейчас очень пригодился. Не могу назвать лидера у красно-белых. Думаю, будь Дзюба в «Спартаке», команда боролась бы за чемпионство. Его дух победителя передается остальным», – сказал Непомнящий.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • В этом сезоне форвард «Акрона» провел 4 матча в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Комментарии (8)
andr45
1755181881
А, если к Дзюбе Кокошу или на худой конец Месси, то «Спартак» резко улучшил свое турнирное положение) А кем, по мнению аксакала и мудреца Непомнящего, следовало усилиться «Динамо», «Zenitе», ЦСКА, «Локомотиву» и т.д. Ждем-с совета мудрейшего)
Ответить
...уефан
1755182025
...лидер, безусловно, нужен любой команде, но Спартаку не такое Дзюбало...
Ответить
Спартач80
1755182833
Всегда очень уважал Непомнящего... Но похоже начался маразм...
Ответить
rash1959
1755186937
прекратите мучать стариков
Ответить
subbotaspartak
1755188122
Вообще ничего не помнит...
Ответить
sochi-2013
1755188941
Спасибо Кузьмичу, что сохранил Дзюбу в футболе. Карпуша чуть не загнобил Артема.
Ответить
raritet
1755189272
В одном он прав : на детской площадке нет равных Артемке, любого оттолкнуть от песочницы- это его фирменный стиль. А вот по поводу чемпионства тут трудно сказать : а вдруг другие команды тоже наберут плохишей?
Ответить
