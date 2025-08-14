Непомнящий назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»: «С ним боролись бы за чемпионство»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» не хватает Артема Дзюбы.

«Дзюба любит футбол и никогда не бывает равнодушным на поле. Видно, что в «Акроне» именно он заряжает молодых игроков и мотивирует их выкладываться до последнего. Они смотрят на него и понимают, что если возрастной игрок так бьется, то они просто не имеют права халтурить.

«Спартаку» бы такой игрок сейчас очень пригодился. Не могу назвать лидера у красно-белых. Думаю, будь Дзюба в «Спартаке», команда боролась бы за чемпионство. Его дух победителя передается остальным», – сказал Непомнящий.