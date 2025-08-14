«Зенит» поздравил Медведева с юбилеем

«Зенит» опубликовал поздравление в адрес председателя правления клуба Александра Медведева. Сегодня ему исполнилось 70 лет.

«Сине-бело-голубые поздравляют Александра Медведева с юбилеем!

Уважаемый Александр Иванович! Мы от всей души благодарим Вас за преданность сине-бело-голубым цветам, неиссякаемую энергию и страсть, которая вдохновляет всех нас. Под Вашим руководством «Зенит» стремительно движется к новым вершинам и никогда не остановится на достигнутом.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов и достижения самых амбициозных целей. Пусть впереди нас с Вами ждeт множество счастливых моментов! С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба.