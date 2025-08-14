Введите ваш ник на сайте
«Зенит» поздравил Медведева с юбилеем

Сегодня, 14:05
6

«Зенит» опубликовал поздравление в адрес председателя правления клуба Александра Медведева. Сегодня ему исполнилось 70 лет.

«Сине-бело-голубые поздравляют Александра Медведева с юбилеем!

Уважаемый Александр Иванович! Мы от всей души благодарим Вас за преданность сине-бело-голубым цветам, неиссякаемую энергию и страсть, которая вдохновляет всех нас. Под Вашим руководством «Зенит» стремительно движется к новым вершинам и никогда не остановится на достигнутом.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов и достижения самых амбициозных целей. Пусть впереди нас с Вами ждeт множество счастливых моментов! С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба.

  • Медведев занимает пост председателя правления «Зенита» с июня 2023 года.
  • С 2019 года он также является генеральным директором клуба.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1755170584
70 лет - край работы на государственном уровне. Кроме президентства страны, разумеется. Завтра ждём новость об отправке на пенсию.
Ответить
vvv123
1755171806
Похдравил бы и отправил на пенсию. Давно пора!
Ответить
Галина Бронемясова
1755171811
с днюхой! классно поджигает в тарасятнике в свои 70!
Ответить
