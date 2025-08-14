Бывший вице-президент «Динамо» заявил, что Карпин попал в булгаковское варьете

Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьeв высказался о работе главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин думал, что он приходит в оперный театр «Ла Скала» времeн легендарного дирижера Рикардо Мути. А попал в булгаковское варьете к Стeпе Лиходееву, Варенухе и Римскому.

С таким советом директоров в «Динамо» не может появиться Мастер. А Воланд сейчас занят другими проектами. Не до «Динамо» ему. Да и на поле выходят футболисты «Динамо» и предлагают зрителям футбол второй свежести.

Варьете – оно и есть варьете. Жанр такой переместился на «ВТБ Арену». Как на поле, так и на трибуны. И на тренерскую скамейку, с которой исходят команды и принимаются управленческие решения», – сказал Воробьев.