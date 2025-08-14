«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде остается трансферной целью «Фейеноорда».
Клуб из Роттердама сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа за 20 миллионов евро.
Спартаковцы не согласны на вариант с арендой – они готовы продать костариканца за 25 миллионов евро.
Агент форварда настойчиво склоняет своего клиента к скорейшей смене команды.
- Угальде в новом сезоне не сделал ни одного голевого действия в 5 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 млн евро.
- Сообщалось, что в сделку могут включить нападающего «Фейеноорда» Аясэ Уэду.
Источник: «Чемпионат»