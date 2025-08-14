«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде остается трансферной целью «Фейеноорда».

Клуб из Роттердама сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Спартаковцы не согласны на вариант с арендой – они готовы продать костариканца за 25 миллионов евро.

Агент форварда настойчиво склоняет своего клиента к скорейшей смене команды.