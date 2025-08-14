Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова

Появились новые подробности о возможном трансфере Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».

Защитник в случае перехода сможет зарабатывать 1,4 миллиона евро в год. Срок контракта – три сезона.

Что касается суммы сделки, то «Локо» не захотел продавать игрока за 350 миллионов рублей и предложит «Спартаку» забрать его за 400 миллионов рублей + бонусы.