Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию, что он может перейти в «Саутгемптон».

«Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение.

Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [клуба Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», – сказал 25-летний полузащитник.