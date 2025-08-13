Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию, что он может перейти в «Саутгемптон».
«Про переход пока рано говорить. Но все серьезно, есть предложение.
Я еще не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом [клуба Сергеем Галицким]. Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», – сказал 25-летний полузащитник.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В новом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
- Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за хавбека 12 миллионов евро.
- Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 млн евро в год после уплаты налогов.
Источник: «Матч ТВ»