Кубок России. «Сочи» обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти

«Сочи» набрал два очка во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Южане дома победили «Крылья Советов» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Самарцы ушли от поражения благодаря голу Ивана Лепского на 88-й минуте после ассиста Ильзата Ахметова.

В активе «Крыльев» 4 очка в 2 турах и лидерство в кубковой группе B. «Сочи» идет на 3-м месте. Также в этом квартете выступают «Динамо» и «Краснодар».