Кубок России. «Сочи» обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти

«Сочи» набрал два очка во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Южане дома победили «Крылья Советов» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
Самарцы ушли от поражения благодаря голу Ивана Лепского на 88-й минуте после ассиста Ильзата Ахметова.
В активе «Крыльев» 4 очка в 2 турах и лидерство в кубковой группе B. «Сочи» идет на 3-м месте. Также в этом квартете выступают «Динамо» и «Краснодар».
Россия. Кубок. Группа B. 2 тур
Сочи - Крылья Советов - 1:1 (0:0, 1:1, по пенальти 5:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Чирков, 62; 1:1 - И. Лепский, 88.
