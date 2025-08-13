Слишкович прокомментировал кубковую победу «Оренбурга» над «Ахматом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча с «Ахматом».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Оренбург» победил 2:1, забив на 95-й минуте.

«Не могу быть доволен счетом, но доволен победой. В первые 20 минут нам тяжело было контролировать мяч, делали технические ошибки, которые не можем совершать на таком уровне.

А дальше стали играть очень хорошо, победили заслуженно. Не могу быть доволен игрой, где мы могли спокойно победить 3:0, нельзя было позволять себе счет 1:1 на 91‑й минуте.

Слава Богу Камилов забил победный гол. Нужно такие матчи решать раньше, если не исправим это, у нас будут постоянно такие проблемы», – сказал Слишкович.