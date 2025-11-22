Зобнин дал новую информацию о конфликте Соболева и Слишковича в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о конфликтной ситуации между Александром Соболевым и Владимиром Слишковичем в 2024 году.

Босниец не взял игрока на проигранный финал Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (0:1).

«Футбол смотришь дома на диване», – сказал тогда Слишкович Соболеву.

«Финал вместе на диване посмотрим», – съязвил нападающий после поражения «Спартака».

– Это правда, что Слишкович собирал футболистов и вы голосовали, ехать ли Соболеву на матч или нет?

– Нет, не так. Тренер вызвал ряд ребят, чье мнение хотел знать. Кто-то был за, кто-то высказался против. Но в целом решение, конечно, всегда принимает сам тренер. Я так скажу: футболист по контракту должен выходить и делать свою работу максимально хорошо, чтобы приносить клубу пользу. Слишкович посчитал, что Александр Соболев не выполняет эту работу. Поэтому он принял решение, с учетом наших мнений, просто не брать его в Калининград.

– Не раскроешь, каким было твое мнение?

– Конечно, нет, зачем говорить?