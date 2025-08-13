Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры

Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры

Сегодня, 18:10
6

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сделал заявление о возможном снятии санкций с российского футбола.

  • Отстранение команд из России от турниров ФИФА и УЕФА действует с февраля 2022 года.

– Все больше и больше людей требуют возвращения россиян к международным соревнованиям. Что вы думаете об этом как клуб?

– Это совершенно неприемлемо. Прежде чем мы достигнем прочного мира, Россия не должна вернуться к международным соревнованиям.

Мы потеряли игроков, членов штаба и многих болельщиков.

Еще по теме:
«Зенит» сделал предложение по экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Шахтера» 25
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
«Шахтер» объявил о назначении нового тренера 1
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Россия
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
56rtl@$
1755100080
Всё правильно сказал.
Ответить
Пригожин Женя
1755100858
вы их потеряли по своей тупости
Ответить
Таврида
1755102966
Был недавно в Донецке, много повреждений от украинской артиллерии, в том числе Донбасс-Арена. Палкин, а ты сам-то когда в Донецк собираешься? Переименуйтесь уже в ШахтАр Львов, или где вы там базируетесь...
Ответить
BRO_football
1755104821
Ну так всё правильно он говорит. Пока СВО не закончится, никто Россию в международные турниры не пустит. Этот запрет никак не обойдёшь. В ФИФА и УЕФА не дураки сидят.
Ответить
Skull_Boy
1755104868
Тебя сявка явно никто спрашивать не будет и скорее с вами отбросами никто никаких дел в итоге иметь не будет, т.е. система БУМЕРАНГ
Ответить
Главные новости
В «Торпедо» решили уволить Кононова – известно имя нового тренера
19:45
1
Фото«Милан» купил защитника за 23 миллиона
19:10
1
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
19:00
4
Пономарев одним словом описал работу Челестини в ЦСКА
18:40
4
Саудовский клуб поспорит с «Динамо» за Миранчука
18:30
Кубок России. «Ахмат» впервые проиграл при Черчесове, пропустив на 95-й минуте от «Оренбурга» (1:2)
18:18
12
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
18:10
6
Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»
18:00
6
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
17:43
8
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
17:35
2
Все новости
Все новости
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи»
20:08
Три клуба обратились в ЭСК по итогам 4-го тура РПЛ
18:50
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
18:10
6
Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»
18:00
6
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
17:43
8
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
17:35
2
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
17:26
3
Дивеев ответил, есть ли у него хроническая травма
16:56
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
16:29
5
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
16:04
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
15:15
4
Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»
14:28
5
Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
13:51
Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»
13:39
1
Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»
13:30
12
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
13:11
Фото«Динамо» продлило контракт с центральным защитником
12:53
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
9
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
5
Экс-игрок «Зенита» назвал самую большую проблему команды
11:27
1
Кассьерра рассказал о настрое «Зенита» на игру со «Спартаком»
11:00
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
8
Названа позиция, которую хочет укрепить «Спартак»
10:26
4
Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
09:30
1
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
5
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 