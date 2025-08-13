Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сделал заявление о возможном снятии санкций с российского футбола.

Отстранение команд из России от турниров ФИФА и УЕФА действует с февраля 2022 года.

– Все больше и больше людей требуют возвращения россиян к международным соревнованиям. Что вы думаете об этом как клуб?

– Это совершенно неприемлемо. Прежде чем мы достигнем прочного мира, Россия не должна вернуться к международным соревнованиям.

Мы потеряли игроков, членов штаба и многих болельщиков.