Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»

«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»

13 августа 2025, 16:29
8

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не понимает, почему «Спартак» снова хочет назначить иностранного тренера.

«Что любопытно, Каррера сделал «Спартак» чемпионом весной 2017-го. С тех пор, вот уже 8 сезонов, РПЛ выигрывают только россияне.

Семин в 2018-м. Семак с 2019-го по 2024-й. Мусаев в 2025-м. Казалось бы, вот правило последних лет. Да и в 2016-м титул взял ЦСКА со Слуцким.

То есть 9 титулов из 10 последних – у русских тренеров. Но «Спартак» ищет иностранца», – написал Казаков в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1755091829
Так вы дописывайте были русские тренеры 20-25 лет тому назад
Ответить
Desma
1755095506
«9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»? Чушь!!! 10 из 10 последних титулов – у русских тренеров. Заслуга последнего чемпионства Аленичева. Каррера тренер по стечению обстоятельств. Быть тренеришкой хорошо, а тренером — лучше, я бы в тренеры пошёл, пусть меня научат....
Ответить
NewLife
1755096457
Не надо балаболить, предложить тренера и объяснить почему. Если бы Алекперов был генсеком РФС, Спартак бы стал чемпионом 10 раз даже с Шалимовым или с Мостовым.
Ответить
Vahaev20
1755110254
Ерунду несет, если в лиге 1-2 иностранных тренера а 14 русских, конечно за 10 сезонов станет он, но эти же иностранцы в очных встречах их обыгрывают, мусаев вообще физрук все понимаем что он ничего не привнес в краснодар, шалимова уже сколько раз ставили главным результат не выполнение задачи увольнение
Ответить
Vahaev20
1755110391
За 10 сезонов, 20 из 19 вылетевших русские тренеры которые элементарно не могут сохранить прописку в рпл, тупое мышление, это просто цифры, решают футболисты, например 6 раз зенит становился чемпионом а чем там помогли например российские футболисты?
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
2
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
12
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
3
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
31
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
47
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
7
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
1
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
47
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
7
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
9
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+