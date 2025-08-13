«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не понимает, почему «Спартак» снова хочет назначить иностранного тренера.

Деян Станкович близок к увольнению из московского клуба.

У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.

В РПЛ они идут на 11-м месте.

Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).

Сообщалось, что Станковича может сменить Владимир Ивич или Альберт Риера.

«Что любопытно, Каррера сделал «Спартак» чемпионом весной 2017-го. С тех пор, вот уже 8 сезонов, РПЛ выигрывают только россияне.

Семин в 2018-м. Семак с 2019-го по 2024-й. Мусаев в 2025-м. Казалось бы, вот правило последних лет. Да и в 2016-м титул взял ЦСКА со Слуцким.

То есть 9 титулов из 10 последних – у русских тренеров. Но «Спартак» ищет иностранца», – написал Казаков в своем телеграм-канале.