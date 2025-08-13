Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»

«Спартак» в данный момент не заинтересован в полузащитнике «Фиорентины» Лукасе Белтране. Об интересе красно-белых к Белтрану сообщал сайт Firenze Viola.
В то же время аргентинец интересен «Зениту». Ранее журналист Марко Джиордано сообщал, что петербургский клуб готов предложить за игрока около 10 миллионов евро. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эту информацию сплетнями.
Белтран намерен покинуть «Фиорентину» этим летом. В полузащитнике также заинтересован «Фламенго».
- 24-летний Белтран в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 47 матчей, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»