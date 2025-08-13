Введите ваш ник на сайте
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»

Сегодня, 12:11
1

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал уйти в отставку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«У «Спартака» сейчас очень серьезное положение, какой‑то разброд и шатания. С прошлого сезона я говорю, что оборона «Спартака» никуда не годится. Они все во главе с Бабичем неправильно играют: хватают соперника за талию, дергают за трусы и майки, зарабатывают штрафные.

Я не вижу у «Спартака» никакой осмысленной игры. Непонятно, в чем заключается роль тренера. Станкович говорил, что плохо себя чувствует, и ему нужно позаботиться о своем здоровье… Пожалуйста, заботься о здоровье, но не позорь «Спартак». Уходи сам! Но он, видимо, хочет, чтобы ему предъявили претензии и заплатили неустойку.

Сейчас не видно никакой игры. Спартаковцы сейчас могут создать моменты только со стандартов, да и физика отстает. Мне кажется, у руководства команды сейчас очень много претензий к Станковичу.

Думаю, мужским решением для Станковича было бы сейчас самому подать в отставку. Наверняка конфликтная ситуация сейчас создалась в коллективе. Если поступать порядочно, он должен сам высказать свое решение об уходе», – сказал Пономарев.

  • «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.
  • Во вторник красно-белыые уступили «Динамо Мх» в домашнем матче 2-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, по пенальти 3:4).
  • Ранее Станкович заявлял, что опасается за свое здоровье.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Станкович Деян Пономарев Владимир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1755077822
Неё, пусть остаëтся.
Ответить
subbotaspartak
1755080129
...Если поступать порядочно, он должен сам высказать свое решение об уходе», – сказал Пономарев..... ты его фото видел?
Ответить
