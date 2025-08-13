Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил выступления «Динамо» под руководством Валерия Карпина в сезоне-2025/26.

«Пока никак. Не каждый тренер знает, как ставить игру в обороне. Я вижу, что во многих российских командах сейчас бардак в защите. То же самое творится и у Карпина в «Динамо». Ему нужно искать помощника, который разбирается в игре в обороне.

Не каждый футболист может заиграть на позиции защитника. В обороне должно быть четкое взаимопонимание. Фабио Челестини в этом вопросе более менее разбирается, потому что он сам выступал на позиции полузащитника. А вот Карпин – нападающий, значит, ни черта не соображает в обороне», – сказал Пономарев.