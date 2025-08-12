Стали известны стартовые составы на матч 2 тура Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 12 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Угальде, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Алибекво, Пальцев, Аззи, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Джавад, Гаджиев, Сердеров.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!