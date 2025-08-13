Пальцев – о «Спартаке»: «Все так же хорошая команда, которая хорошо играет в футбол»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев высказался о настрое махачкалинцев на матчи с грандами российского футбола.

Во вторник его команда в гостях победила «Спартак» (1:1, по пенальти 4:3) в матче 2-го тура группы C FONBET Кубка России.

– Насколько тяжело было играть против резервного состава «Спартака» по сути?

– Это ничего не меняет. «Спартак» все так же хорошая команда, которая все так же хорошо играет в футбол. Нам всегда тяжело играть против грандов, а для них еще тяжелее играть против нас. Наверное, потому, что по большей части мы играем от обороны и выбегаем в хорошие быстрые контратаки.

– Было сегодня ощущение, что чисто с футбольной точки зрения вы сегодня были вообще не хуже «Спартака»?

– Соглашусь. Мы постепенно прибавляем во многих аспектах, в том числе больше играем с мячом. И не боимся.

– Есть ли особенная мотивация на «Спартак»?

– Не знаю, мы и «Зениту» с минимальным счетом две игры проиграли. «Краснодару» – тоже. Так что для нас вообще мотивация играть с любой командой – особенно с такими, как «Спартак», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив».