Пальцев – о «Спартаке»: «Все так же хорошая команда, которая хорошо играет в футбол»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев высказался о настрое махачкалинцев на матчи с грандами российского футбола.
Во вторник его команда в гостях победила «Спартак» (1:1, по пенальти 4:3) в матче 2-го тура группы C FONBET Кубка России.
– Насколько тяжело было играть против резервного состава «Спартака» по сути?
– Это ничего не меняет. «Спартак» все так же хорошая команда, которая все так же хорошо играет в футбол. Нам всегда тяжело играть против грандов, а для них еще тяжелее играть против нас. Наверное, потому, что по большей части мы играем от обороны и выбегаем в хорошие быстрые контратаки.
– Было сегодня ощущение, что чисто с футбольной точки зрения вы сегодня были вообще не хуже «Спартака»?
– Соглашусь. Мы постепенно прибавляем во многих аспектах, в том числе больше играем с мячом. И не боимся.
– Есть ли особенная мотивация на «Спартак»?
– Не знаю, мы и «Зениту» с минимальным счетом две игры проиграли. «Краснодару» – тоже. Так что для нас вообще мотивация играть с любой командой – особенно с такими, как «Спартак», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив».
- Гол у махачкалинцев забил Гамид Агаларов с пенальти на 87-й минуте. У «Спартака» отличился Руслан Литвинов на 90+5-й.
- Этим летом красно-белые пытались осуществить трансфер Пальцева.