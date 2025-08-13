Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча красно-белых с «Динамо Мх» (1:1, по пенальти 3:4). Игра прошла в рамках 2-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» не проиграл – сыграл вничью. В принципе, с нашим форматом Кубка это не важно, у команды есть победа и ничья. В Кубке ничего страшного нет, тем более что схема такая, что ты не вылетаешь, а падаешь в путь регионов и там играешь дальше. А впереди игра с «Зенитом» – вот здесь и посмотрим, что будет. Нужно дождаться этой игры.

Думаю, после матча с «Зенитом» тоже вряд ли что-то изменится. Контракт-то со Станковичем подписан и летом был продлен. Хотя в нашем футболе что только не происходит. Я уже давно ничему не удивляюсь – сегодня могут подписать, через неделю убрать, а еще через неделю можно оказаться в другой команде», – сказал Мостовой.

Экс-футболист красно-белых также признался, что его не волнует будущее главного тренера Деяна Станковича в московском клубе.

«Мне вообще все равно! Кто-то мое мнение слушает? У нас же к футбольным людям не прислушиваются, у нас же в футболе разбираются те, кто в него не играл. Поэтому у нас и футбол такой! Зато они себе жизнь устраивают за счет нас, футбольных людей, которые жизнь футболу отдали. Поэтому какой смысл об этом говорить из года в год», – добавил Мостовой.