  Главная
  Новости
  • Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Сегодня, 13:25
2

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча красно-белых с «Динамо Мх» (1:1, по пенальти 3:4). Игра прошла в рамках 2-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» не проиграл – сыграл вничью. В принципе, с нашим форматом Кубка это не важно, у команды есть победа и ничья. В Кубке ничего страшного нет, тем более что схема такая, что ты не вылетаешь, а падаешь в путь регионов и там играешь дальше. А впереди игра с «Зенитом» – вот здесь и посмотрим, что будет. Нужно дождаться этой игры.

Думаю, после матча с «Зенитом» тоже вряд ли что-то изменится. Контракт-то со Станковичем подписан и летом был продлен. Хотя в нашем футболе что только не происходит. Я уже давно ничему не удивляюсь – сегодня могут подписать, через неделю убрать, а еще через неделю можно оказаться в другой команде», – сказал Мостовой.

Экс-футболист красно-белых также признался, что его не волнует будущее главного тренера Деяна Станковича в московском клубе.

«Мне вообще все равно! Кто-то мое мнение слушает? У нас же к футбольным людям не прислушиваются, у нас же в футболе разбираются те, кто в него не играл. Поэтому у нас и футбол такой! Зато они себе жизнь устраивают за счет нас, футбольных людей, которые жизнь футболу отдали. Поэтому какой смысл об этом говорить из года в год», – добавил Мостовой.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» в 5-м туре РПЛ пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.
  • Красно-белые занимают 11-е место в чемпионате России с 4 очками после 4 туров.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (2)
Таврида
1755081236
" У нас же к футбольным людям не прислушиваются". Бггг, новая раса - "футбольные люди", спосибо, Александр
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755088324
Всем бывшим, не бывшим и вообще всем стыдно из-за антинародного проекта. Гыгыгы
Ответить
