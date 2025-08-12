Введите ваш ник на сайте
Агент сказал, сколько еще матчей понадобится Жерсону на адаптацию

Сегодня, 13:22
6

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил выступления полузащитника «Зенита» Жерсона в этом сезоне.

– Вас не впечатляет Жерсон? А в Бразилии впечатлял? Я считаю, что Жерсон – хороший игрок. Думаю, что пока он адаптируется с новыми партнерами, поэтому нельзя делать такие выводы за несколько игр. Это непрофессионально.

– Вы видите почву для дальнейшего прогресса Жерсона в «Зените»?

– Смотрите, он уже взрослый игрок, признанный. У любого человека, который переходит в другую страну, есть период адаптации. Мы не можем сразу пытаться делать какие-то обобщения, так нельзя в футболе. Нужно еще подождать 3-4 матча, и потом уже обсуждать, как он развивается и интегрируется.

– В «Зените» есть пример Вендела, которому не нужна адаптация даже после пропущенных сборов

– Сколько лет он уже живет в России? Сколько лет он тренируется, играет с ребятами в «Зените»? Или это тоже не учитывается? Вы ищете разницу между игроком, который только что пришел, и тем, который уже 3-4 года живет в России.

– Как вы думаете, сколько Жерсон сможет набрать результативных действий за текущий сезон?

– Я так не рассуждаю. Я смотрю, как команда играет, как футболист выступает. Игрок не так измеряется.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 4 матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.
  • Петербургский клуб приобрел полузащитника у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1754995701
Да всё ясно с Джерсоном. Туфту за 30-ник впарили Зениту. Лоханулись с Джерсоном.
Ответить
FWSPM
1754999181
если бэушный король америки за 40 млн за полгода набрал 2+4 то что от этого ждать опять газовый позор развели на огромные бабки
Ответить
Cleaner
1755002224
Жерсону на адаптацию понадобится еще 26 матчей чемпионата! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
