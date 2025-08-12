Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о возможности замены главного тренера команды Сергея Семака.

«У Семака кредит доверия, наверное, гораздо выше, чем у Станковича. Хотя то, что происходит в «Зените», конечно же, никого не устраивает – и поработать придется и Богдановичу, и всем.

Да и сам Семак сказал, что не на этот результат рассчитывали, конечно – четыре тура прошло, а «Зенит» отстает на семь очков от лидера. Но и у «Спартака» так просто не выиграешь», – сказал Радимов.