  Главная
  Новости
  В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Батракову

В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Батракову

Сегодня, 12:51
1

В «Марселе» прокомментировали информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Марсель» действительно обращался в «Локомотив» по поводу Батракова?

– Это неправда.

  • По данным телеграм‑канала «Мутко против», «Марсель» предложил 15 миллионов евро «Локомотиву» за 20‑летнего хавбека.
  • Батраков провел в этом сезоне за москвичей 5 матчей, забил 7 голов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
  • Контракт россиянина с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
Агент Батракова рассказал о вариантах у игрока в Европе 4
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет 7
«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Марсель Батраков Алексей
Комментарии (1)
lek!
1754992757
Одна из сторон п...т , кто же это ? )))) Локо видимо цену набивает своему игроку .
Ответить
