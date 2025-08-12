В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Батракову

В «Марселе» прокомментировали информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
– «Марсель» действительно обращался в «Локомотив» по поводу Батракова?
– Это неправда.
- По данным телеграм‑канала «Мутко против», «Марсель» предложил 15 миллионов евро «Локомотиву» за 20‑летнего хавбека.
- Батраков провел в этом сезоне за москвичей 5 матчей, забил 7 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
- Контракт россиянина с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»