«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро

«Марсель» пердлагал «Локомотиву» купить полузащитника Алексея Батракова за 15 миллионов евро. Московский клуб отказался продавать игрока. Красно-зеленые готовы вести переговоры в случае предложения в размере от 20 миллионов евро.

Сообщается, что в мае 15 миллионов евро за Батракова предлагал «Вольфсбург», но «Локомотив» тогда тоже отказался от продажи игрока. Позднее был интерес со стороны «Спортинга» и «Бенфики».