Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро

«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро

Сегодня, 10:51
10

«Марсель» пердлагал «Локомотиву» купить полузащитника Алексея Батракова за 15 миллионов евро. Московский клуб отказался продавать игрока. Красно-зеленые готовы вести переговоры в случае предложения в размере от 20 миллионов евро.

Сообщается, что в мае 15 миллионов евро за Батракова предлагал «Вольфсбург», но «Локомотив» тогда тоже отказался от продажи игрока. Позднее был интерес со стороны «Спортинга» и «Бенфики».

  • 20-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 5 матчей, забил 7 голов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
  • Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Еще по теме:
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет 1
«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА 1
Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Марсель Батраков Алексей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1754985474
Правильно что не продали ,а то вздумается французикам какого-нибуть какла купить и придётся Лёхе работу новую искать.
Ответить
СильныйМозг
1754985766
Парень молодой, если и портить ему судьбу, то на 30 надо сходиться.
Ответить
aldo conte
1754986155
Сам Батраков готов играть за "Марсель" или "Вольфсбург" или как?
Ответить
lek!
1754986578
Ему нужно начинать в среднем клубу , по мне Марсель и Вольсбург идеальные варианты . Как бы , как Дзагоевым не получилось , не продали так и остался подающим вечно надежды футболист . Ну не стоят наши пока больше , потому что ни один не заиграл за приделами РПЛ. Сафонов тому подтверждение .
Ответить
Arkmazzytow
1754988383
Поищи в любом поиске. Сохрани себе https://stavka-prognoz.ru/
Ответить
Красногорск_Фан
1754988753
Поменяем быка на барана, барана на петуха, петуха на свистульку. Как это регулярно принято в Локо. А тем временем первые места разберут прямые конкуренты. Боже ниспошли ума руководству Локомотива хоть разок сформировать и укреплять команду вместо регулярной продажи лидеров в т.ч. прямым конкурентам. Стыдно не за Спартак и не за Зенит. Стыдно что команда которая знает вкус чемпионства и кубков превратилась в фарм-клуб.
Ответить
Главные новости
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет
11:43
1
Фото«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА
11:26
1
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере Забарного
11:08
5
«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро
10:51
10
Радимов сравнил поведение Станковича и Абаскаля
10:07
2
Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»
09:33
Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать»
09:22
12
Сафонов отказался уходить из «ПСЖ»
09:12
8
Мостовой высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»
08:45
3
«Зенит» заинтересовался игроком из Серии A
08:18
1
Все новости
Все новости
Мостовой – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Градус очень приличный»
10:21
3
Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник
09:49
Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»
09:33
Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать»
09:22
12
Экс-тренер «Зенита» назвал глупостью увольнение Семака: «Нужно пригласить кого-то типа Станковича?»
09:04
Мостовой высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»
08:45
3
Черчесов сравнил Батракова с известным российским игроком
08:30
2
«Зенит» заинтересовался игроком из Серии A
08:18
1
Названо условие возможного ухода Кахигао из «Спартака»
08:03
Экс-советник Федуна сказал, какого тренера нужно вернуть в «Спартак»
07:49
3
Черчесов ответил, готов ли он покинуть «Ахмат» ради «Спартака»
01:00
5
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
00:30
9
Глушаков спрогнозировал дату увольнения Станковича из «Спартака»
00:16
6
Черчесов рассказал о премиальных в «Ахмате» за победу над «Зенитом»
00:04
3
ЦСКА не смог купить опорника сборной Ганы: подробности
Вчера, 23:54
Гурцкая признал, что ошибся с инсайдом про Станковича: «Мне не стыдно»
Вчера, 23:32
9
Глушаков проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Вчера, 22:59
1
Только один вратарь превосходит Агкацева по проценту сухих матчей в РПЛ в 21-м веке
Вчера, 22:44
5
Семин одним словом описал соперников сборной России в ноябре
Вчера, 22:33
Быстров – о потолке зарплат в РПЛ: «Все знают, как его обходить»
Вчера, 22:22
2
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
Вчера, 21:56
2
Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ
Вчера, 21:25
2
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась»
Вчера, 21:09
4
Российский футбол назвали «жалким зрелищем»
Вчера, 20:59
7
Калачев объяснил, в чем заключается уникальность Дзюбы
Вчера, 20:39
Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки
Вчера, 20:06
11
Шаронов назвал главную проблему «Спартака»
Вчера, 19:57
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
Вчера, 19:34
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 