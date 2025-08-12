«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро

«Марсель» пердлагал «Локомотиву» купить полузащитника Алексея Батракова за 15 миллионов евро. Московский клуб отказался продавать игрока. Красно-зеленые готовы вести переговоры в случае предложения в размере от 20 миллионов евро.
Сообщается, что в мае 15 миллионов евро за Батракова предлагал «Вольфсбург», но «Локомотив» тогда тоже отказался от продажи игрока. Позднее был интерес со стороны «Спортинга» и «Бенфики».
- 20-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 5 матчей, забил 7 голов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 12 миллионов евро.
- Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»