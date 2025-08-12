Мостовой – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Градус очень приличный»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».
«Очный матч «Спартака» и «Зенита» может быть решающим для красно-белых и Станковича. Но стоит заметить, что решающим он может быть и для «Зенита», команда не привыкла так начинать чемпионат. Но многое будет зависеть и от психологии, как раз могут сыграть последние воспоминания от последнего матча в Москве, может все закипеть.
Не удивлюсь, что многое прояснится для «Спартака», «Зенита», Станковича и Семака, градус очень приличный, может быть что-то по типу перепалки», – сказал Мостовой.
- Игра пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.
- После 4 туров «Зенит» занимает в РПЛ 8-е место с 5 очками, «Спартак» идет 11-м с 4 баллами.
Источник: ТАСС