Мостовой – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Градус очень приличный»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Очный матч «Спартака» и «Зенита» может быть решающим для красно-белых и Станковича. Но стоит заметить, что решающим он может быть и для «Зенита», команда не привыкла так начинать чемпионат. Но многое будет зависеть и от психологии, как раз могут сыграть последние воспоминания от последнего матча в Москве, может все закипеть.

Не удивлюсь, что многое прояснится для «Спартака», «Зенита», Станковича и Семака, градус очень приличный, может быть что-то по типу перепалки», – сказал Мостовой.