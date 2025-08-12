Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что главного тренера команды Сергея Семака нужно снять с должности.

«Я ещe два года назад говорил, что Семака надо убирать. У него было пять чемпионств подряд, а дальше будет проблематично.

Прошлый сезон неудачен не столько по результату, сколько по игре. А этот сезон с самого начала неудачный. В футбол же играют не деньги или имена, а футболисты.

Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать – они оказываются на лавке.

Уже в других клубах они начинают снова играть: Сергеев, Круговой и остальные. А половина выпускников академии «Зенита» сейчас играет в «Ростове», – сказал Туфрин.