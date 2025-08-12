Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что главного тренера команды Сергея Семака нужно снять с должности.
«Я ещe два года назад говорил, что Семака надо убирать. У него было пять чемпионств подряд, а дальше будет проблематично.
Прошлый сезон неудачен не столько по результату, сколько по игре. А этот сезон с самого начала неудачный. В футбол же играют не деньги или имена, а футболисты.
Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать – они оказываются на лавке.
Уже в других клубах они начинают снова играть: Сергеев, Круговой и остальные. А половина выпускников академии «Зенита» сейчас играет в «Ростове», – сказал Туфрин.
- «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками после 4 туров.
- 26-летний нападающий Максим Глушенков в последних 3 матчах петербуржцев начинал игру на скамейке запасных и в 2 из них выходил на замену во втором тайме.
Источник: «Чемпионат»