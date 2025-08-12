Введите ваш ник на сайте
  Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать»

Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать»

Сегодня, 09:22
12

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что главного тренера команды Сергея Семака нужно снять с должности.

«Я ещe два года назад говорил, что Семака надо убирать. У него было пять чемпионств подряд, а дальше будет проблематично.

Прошлый сезон неудачен не столько по результату, сколько по игре. А этот сезон с самого начала неудачный. В футбол же играют не деньги или имена, а футболисты.

Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать – они оказываются на лавке.

Уже в других клубах они начинают снова играть: Сергеев, Круговой и остальные. А половина выпускников академии «Зенита» сейчас играет в «Ростове», – сказал Туфрин.

  • «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками после 4 туров.
  • 26-летний нападающий Максим Глушенков в последних 3 матчах петербуржцев начинал игру на скамейке запасных и в 2 из них выходил на замену во втором тайме.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
Desma
1754980175
Трудно не согласиться с Туфриным.
Ответить
АЛЕКС 58
1754980379
А Семак разве не деградирует? Он хоть что то решает в команде?
Ответить
Plyash
1754982121
Семак это дурак . Давайте вспомним Бакаева , парень с видением поля , классным пасом , где он теперь,поломал . Забрал Семак Дельфина , год продержал на скамейке , а теперь получается , он сегодня с первой минуты в основу попадает ... Про Глушенкова и Мостового не буду , и так всё понятно . Семак со своими травой загубленными мозгами весь Зенит превратил в заложников от южноамерикосов , за что теперь и расплачивается вся команда и её болельщики . Медведев , Миллер ему (Семаку) в помощники , вот и получили теперь то , что заслужили . Жаль , что самобытную в прошлом команду превратили не понять во что , да и ребят наших , отечественных , тоже . Молодец , Туфин , правду сказать сейчас не каждый отважится .
Ответить
S 1922
1754982134
Да это в принципе , политпроект , который никто не воспринимает всерьез.
Ответить
Номэд
1754983525
Семёныча на вас не хватает...
Ответить
BRO_football
1754983581
У Семака с российскими футболистами конфликты и из-за этого они играют плохо. Глушенков перестал забивать и ушёл в запас. Соболев после Спартака долго не забивал. Латышонок стал часто ошибаться А с легионерами у него всё хорошо. Они стабильно выходят
Ответить
Каратель помойников
1754983807
Америку открыл, ещё до туфрина было ясно,что зинка-это маринад для рос.игроков.отсюда "и слава и почет" на стадионах,а потом голодающие из еду штрафы штампуют,но правду не утаишь
Ответить
ПалкоВводецъ007
1754984247
А это называется лимит на легионеров. Знают, что всё равно выпустят на поле, можно и пофилонитт на тренировках. Гыгыгы
Ответить
Дубина
1754986590
Помойка лучше цыганей выпустит чем своих пацанов!! Хотя у них их и нету!__ ЗПРФ....
Ответить
  • Читайте нас: 