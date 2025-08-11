Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Вчера, 23:23
1

Александр Мостовой высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ» после смены вратарского состава.

  • Парижане купили Люку Шевалье за 40+15 млн евро.
  • Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба.
  • Сафонов в прошлом сезоне пропустил 13 голов в 17 матчах.

«ПСЖ» же не просто так купил Шевалье, поэтому вопрос об игровом времени Сафонова в команде отпадает. При Доннарумме Матвей в прошедшем сезоне получал мизерное количество игрового времени.

Зачем тогда покупать Шевалье, если есть Сафонов? Конечно же, француз будет номером один, а Матвею нужно будет тренироваться, смотреть и терпеть», – заявил Мостовой.

  • Есть вероятность, что Сафонов покинет «ПСЖ» из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного.

Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе 10
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке» 2
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Мостовой Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Грузчик
1754944402
смотреть и терпеть====Глчдя на правление деда...Такова их доля.
Ответить
  • Читайте нас: 