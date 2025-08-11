Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Александр Мостовой высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ» после смены вратарского состава.

Парижане купили Люку Шевалье за 40+15 млн евро.

Джанлуиджи Доннарумма близок к уходу из клуба.

Сафонов в прошлом сезоне пропустил 13 голов в 17 матчах.

«ПСЖ» же не просто так купил Шевалье, поэтому вопрос об игровом времени Сафонова в команде отпадает. При Доннарумме Матвей в прошедшем сезоне получал мизерное количество игрового времени.

Зачем тогда покупать Шевалье, если есть Сафонов? Конечно же, француз будет номером один, а Матвею нужно будет тренироваться, смотреть и терпеть», – заявил Мостовой.