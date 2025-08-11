Семин отреагировал на введение потолка зарплат в РПЛ

Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал информацию о введении потолка зарплат в РПЛ.

«Все это надо взвесить и обсудить с клубами, как это будет происходить. Потолок зарплат – нормальная идея, но как это будет происходить, обязательно надо обсуждать с клубами, поскольку среди них есть и частные», – сказал Семин.